Şehit Astsubay Karaca için Mevlit

Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mevlit okutuldu.

Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker anıldı. Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi.

Programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, şehidin babası Nedim Karaca, ağabeyi Bünyamin Karaca ve aile yakınları ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Karaca, 11 Kasım 2025'te, Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Yüzücü Çelikkanat altın ve gümüş madalya kazandı

Kırklarelili yüzücü Derin Çelikkanat, Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazandı.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çelikkanat, Antalya'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest kategorisinde birinci oldu.

Açıklamada, Çelikkanat'ın 400 ve 800 metre serbest kategoride üçüncü, 400 metre karışık kategoride ise altıncı olduğuğu belirtildi.

Hayvan işlemleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, işletmelerin hijyen şartları ve hayvanların aşılama takvimlerini kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.