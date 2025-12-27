Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehit Pilot Salih Seyhan Camisi'nde düzenlenen programda, kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker anıldı. Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi.

Programa, şehidin babası Nedim, ağabeyi Bünyamin Karaca ve aile yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Karaca, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Vize Kaymakamı Balaban'dan şehit ailesine ziyaret

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesini ziyaret etti.

Balaban, şehit polis memuru İbrahim Çınar'ın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailenin isteklerini dinleyen Balaban, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
