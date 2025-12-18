Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın adı ailesinin yaşadığı evin sokağına ve durağa verildi.

Lüleburgaz Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısında alınan karar gereği, hazırlatılan tabelalar düzenlenen törenle sokak girişi ve durağa takıldı.

Törene, şehit babası Nedim, annesi Nurdan ve ağabeyi Bünyamin Karaca ve Belediye Başkanı Murat Gerenli katıldı.

Gerenli, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, Karaca'nın adının da her zaman Lüleburgaz'da yaşatılacağını kaydetti.

Karaca, 11 Kasım'da Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Öğrenciler milli parkı gezdi

Demirköy Kaymakamlığınca yürütülen İlçemizin Çocukları Keşfe Çıkıyor Projesi devam ediyor.

Demirköy Fatih Ortaokulu öğrencileri, proje kapsamında Limanköy Kütüphanesi Konuk Evi'nde kitap okuma etkinliğine katıldı.

Ardından İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nı gezen öğrenciler, kuş gözlem kulesinde bölgedeki kuş türlerini inceledi.

Öğrencilere bölgenin ekosistemi ve kuş türleri hakkında bilgi verildi.

Başkan Gün'e ziyaret

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Demirköy Spor Kulübü Başkanı Metin Sami'yi makamında kabul etti.

Gün, ziyarette, kulüp çalışmaları ve sportif faaliyetler hakkında Sami'den bilgi aldı.

Spora ve sporculara önem verdiklerini ifade eden Gün, çocukların ve gençlerin spora daha çok yönlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Gün, kulüp yöneticilerine ve sporculara çalışmalarında başarı diledi.