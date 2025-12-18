Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın adı ailesinin yaşadığı evin sokağına ve durağa verildi.

Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın adı ailesinin yaşadığı evin sokağına ve durağa verildi.

Lüleburgaz Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısında alınan karar gereği, hazırlatılan tabelalar düzenlenen törenle sokak girişi ve durağa takıldı.

Törene, şehit babası Nedim, annesi Nurdan ve ağabeyi Bünyamin Karaca ve Belediye Başkanı Murat Gerenli katıldı.

Gerenli, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, Karaca'nın adının da her zaman Lüleburgaz'da yaşatılacağını kaydetti.

Karaca, 11 Kasım'da Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Öğrenciler milli parkı gezdi

Demirköy Kaymakamlığınca yürütülen İlçemizin Çocukları Keşfe Çıkıyor Projesi devam ediyor.

Demirköy Fatih Ortaokulu öğrencileri, proje kapsamında Limanköy Kütüphanesi Konuk Evi'nde kitap okuma etkinliğine katıldı.

Ardından İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nı gezen öğrenciler, kuş gözlem kulesinde bölgedeki kuş türlerini inceledi.

Öğrencilere bölgenin ekosistemi ve kuş türleri hakkında bilgi verildi.

Başkan Gün'e ziyaret

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Demirköy Spor Kulübü Başkanı Metin Sami'yi makamında kabul etti.

Gün, ziyarette, kulüp çalışmaları ve sportif faaliyetler hakkında Sami'den bilgi aldı.

Spora ve sporculara önem verdiklerini ifade eden Gün, çocukların ve gençlerin spora daha çok yönlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Gün, kulüp yöneticilerine ve sporculara çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de birçok evde kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
title