Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit ailesini ziyaret etti.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Özderin, 1988 yılında Şırnak'ta terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Şeref Avar'ın ailesini evinde ziyarette bulundu.

Şehit ailesi ile sohbet eden Özderin, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.

Özderin, daha sonra şehidin kabrini ziyaret edip, dua etti.

"İlçemizin Çocukları Keşfe Çıkıyor" Projesi

Demirköy Kaymakamlığınca yürütülen "İlçemizin Çocukları Keşfe Çıkıyor" Projesi sürüyor.

Proje kapsamında Demirköy Atatürk İlkokulu öğrencileri, Longoz Ormanları Milli Parkı'nı gezdi.

Kuş gözlem kulesine çıkan öğrenciler, bölgedeki kuş türlerini inceledi.

Gezide öğrencilere bölgenin ekosistemi ve kuş türleri hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Limanköy Kütüphanesi Konuk Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler, bir süre kitap okudu.

Spor kompleksi yapılıyor

Kavaklı beldesinde spor kompleksi yapımı devam ediyor.

Belediye Başkanı Ufuk İn, spor kompleksi alanındaki çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlara düzenli, güvenli ve modern alanlar oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden İn, spor kompleksinin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

İn, vatandaşların sosyal yaşamını güçlendiren yatırımlarla beldeye değer katmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yerli arpa çeşitleri deneme alanı incelendi

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri deneme ekimi yapılan yerli arpa çeşitlerini inceledi.

Ekipler, arpanın gelişimini inceleyip, kontrol etti.

Ürünlerde fenolojik gözlemde bulunan ekipler, tarla sahibini de bilgilendirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 19 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Şükrüpaşa köyü ile Babaeski ilçesinin Erikleryurdu, Osmaniye, Sofuhalil, Karabayır, Nacak, Kuzuçardağı, Karahalil, Karacaoğlan, Demirkapı, Kadıköy, Karamesutlu, Oruçlu, Terzili, Yeniköy, Hazinedar, Kumrular, Mutlu, Müsellim köylerine 11 Aralık Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

Elektrik kesintileri, Şükrüpaşa köyünde 09.00-15.00, diğer köylerde ise 10.00 - 16.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA / Erhan Baycan - Güncel
title