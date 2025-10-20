Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Uğur Turan, hayatını kaybeden muhtarların ailelerini ziyaret etti.

Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ve İdare Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile geçen yıl hayatını kaybeden Akalar Mahalle Muhtarı Orkun Savaş ile Yoğuntaş köyü muhtarı Necmi Öztürk'ün ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailelerle sohbet eden Turan, başsağlığı dileğinde bulundu.

Turan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduklarını söyledi.

Aile ziyaretlerinin devam edeceğini ifade eden Turan, kendilerine iletilen sorunları da yerinde çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

Kaymakam Özderin, kıbrıs Gazisini ziyaret etti

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kıbrıs gazisi Kadir Uçucu'yu evinde ziyaret etti.

Özderin, ziyarette gazi Uçucu ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Gazinin isteklerini dinleyen Özderin, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye çalıştığını belirtti.

Ticari taksiler denetlendi

Kırklareli'nde ticari taksiler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince İstasyon Mahallesi Millet Bahçesi önünde gerçekleştirilen denetimlerde, ticari taksiler ile sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları uyarısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belirli aralıklarla denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
