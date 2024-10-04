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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Yüce, Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, Hürriyet Ortaokulu, Lüleburgaz Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Yüce, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Yüce daha sonra okul idarecilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehit öğretmen anıldı

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 1996'da şehit edilen öğretmen Uğur Gören, Ahmetbey beldesinde kabri başında anıldı.

Anma törenine Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Kırımlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, okul müdürleri, öğretmenler katıldı.

Kaymakam Yüce ve beraberindekiler, şehit kabrine karanfil bırakarak dua etti.

TEMAD şube başkanlığına Mahir Çoğu seçildi

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Lüleburgaz Şube Başkanlığına Mahir Çoğu seçildi.

Dernek binasında gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Faaliyet belgelerinin okunduğu genel kurulda seçime gidildi.

Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde şube başkanlığına Mahir Çoğu seçildi.

Yönetim kurulu listesinde Resul Çelebi, Eray Eraslan, Hasan Çevik ve Ali Oğuz Han yer aldı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel

Yerel Yönetim Sivil Toplum Salih Yüce Lüleburgaz Güncel

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