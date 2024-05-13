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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam esnaf ziyaretinde bulundu

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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam esnaf ziyaretinde bulundu.

Sarıçam, esnafların isteklerini dinleyip vatandaşlarla sohbet etti.

Kendilerine iletilen sorunları çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Sarıçam, her fırsatta esnaf ziyaretinde bulunduklarını kaydetti.

Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kırklareli'nde "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pehlivanköy ilçesinde Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

Ekipler öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verdi.

Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ile "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıtıldı.

Eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği ifade edildi.

Jandarma ekipleri şehit annelerini ziyaret etti

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, personelin Pehlivanköy, Kofçaz, Vize ve Babaeski ilçelerinde ziyaretlerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, personelin şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayıp çiçek verdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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