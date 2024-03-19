Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit aileleriyle iftar yaptı.

Ekici, öğretmenevinde düzenlenen programda, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini söyledi.

Şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Ekici, birlik, berberlik ve hoşgörünün simgesi ramazan ayında kırgınlıkların, küslüklerin bir kenara bırakılması gerektiğini belirtti.

Ekici, daha sonra şehit aileleriyle sohbet etti.

Gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nde ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı boyunca tüm şehit aileleri ile gazilerin ziyaret edileceğini belirtti.

Ziyaretlerde ailelerin ve gazilerin isteklerinin de dinlendiğini ifade eden Özbaş, kendilerine iletilen sıkıntıların çözüme kavuşması için gayret ettiklerini kaydetti.