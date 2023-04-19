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Kırklareli'nden deprem bölgesine kuru gıda ve bakliyat gönderildi

Kırklareli'nden deprem bölgesine kuru gıda ve bakliyat gönderildi

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

Valilik öncülüğünde, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilçece afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ramazan kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan gıda ürünleri paketlenerek kamyona yüklendi.

Kamyon, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından deprem bölgesine gönderildi.

Törene Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Kaymakam Salih Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, İlçe Müftüsü Sabri Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

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