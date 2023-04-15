Kırklareli'nden deprem bölgesine kuru gıda ve bakliyat gönderildi

Kırklareli'nden, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

Valilik öncülüğünde afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ramazan kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında hayırseverlerin nakdi yardımları ile alınan pirinç, nohut, bulgur, mercimek, fasulye, sıvı yağ, bal gibi gıda ürünleri paketlenerek kamyona yüklendi.

Kamyon, Valilik önünde düzenlenen törende edilen duanın ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderildi.

Vali Birol Ekici, burada yaptığı konuşmada, depremde etkilenen illere kuru gıda ve bakliyat desteğinde bulunulduğunu ifade ederek, geçen hafta da yardımların Hatay'a gönderildiğini anımsattı.

Yardımların bölgede yaşam koşullarının normale dönene kadar devam edeceğini vurgulayan Ekici, yaraların birlik ve beraberlik içinde sarılacağını sözlerine ekledi.