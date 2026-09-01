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Kırklareli'nde Yerli Hibrit Ayçiçeği Hasadı

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Kırklareli'nde Trakya Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği tarla gününde yerli hibrit tohumdan üretilen ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi. Vali Uğur Turan, yerli tohumun tarımsal bağımsızlık ve gıda güvenliği için önemini vurguladı.

Kırklareli'nde yerli hibrit tohumdan üretilen ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Lüleburgaz ilçesi Karamusul köyünde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık her alanda yerli üretim yaptığını söyledi.

Özellikle tarımda yerli üretimin önemli olduğunu vurgulayan Turan, tohumun gıda güvenliği, tarımsal bağımsızlık ve milli üretim gücünün temeli olduğunu belirtti.

Türkiye'de son yıllarda tohumculuk alanında önemli mesafeler katedildiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Kendi tohumunu geliştiren ülkeler, tarımsal üretimde dışa bağımlılığını azaltırken, iklim değişikliği, kuraklık ve küresel tedarik zincirlerinde yaşanabilecek sorunlar karşısında da daha güçlü ve dirençli bir konuma ulaşmaktadır. Güçlenen AR-GE altyapımız, üniversitelerimizin, araştırma kuruluşlarımızın ve özel sektörümüzün gayretleriyle yerli çeşit geliştirme ve tohum üretme kapasitemiz her geçen yıl artmaktadır. Özellikle yüksek katma değerli hibrit çeşitlerde rekabet gücümüzün daha da yükseltilmesi, tarımsal bağımsızlığımız bakımından büyük önem taşımaktadır."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de her alanda katma değer sunmak ve yerli üretim yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Programda, Trakya Tohum AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Birol Tarar da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Turan ve Şahin, biçerdövere binerek ayçiçeği hasadı yaptı.

Kaynak: AA
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