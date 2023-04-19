Kırklareli'nde yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Karahıdır Mahallesi, Şerefli Sokak'ta Sami Özkar'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dumandan etkilenen A.Ö. (26) ile Ş.K. (33) sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yanan evden itfaiye ekiplerince çıkarılan ve içerisinde ziynet eşyası ile 19 bin 400 lira bulunan çanta sahibine teslim edildi.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.