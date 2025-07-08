Kırklareli'nde Veda Yemeği: Yeni Atamalar Törenle Kutlandı

Kırklareli'nde Veda Yemeği: Yeni Atamalar Törenle Kutlandı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından atanan Enver Eroğlu ve Hüseyin Gedik için Kırklareli'nde veda yemeği düzenlendi. Vali Uğur Turan, başarılarından dolayı teşekkür edip plaket takdim etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu ile Van Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik için veda yemeği düzenlendi.

Kırklareli Turizm Otelcilik Uygulama Otelinde gerçekleştirilen programa, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Vali Turan, başarılı çalışmalarından dolayı Eroğlu ve Gedik'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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