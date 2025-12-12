Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin gerçekleştirdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel