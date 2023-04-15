Kırklareli'nde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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Kırklareli'nde uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
Kırklareli'nde uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sürdürdüğü denetimlerde şüphe üzerine Y.K.K. ile M.E.D. üzerinde arama yaptı.
Aramalarda, şüphelilerin üstlerinde, hassas terazi, 80 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile 7 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel