Kırklareli'nde Kakava Festivali toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni'ne ilişkin hazırlık toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkanı Derya Bulut festival programına ilişkin sunum yaparak bilgilendirmede bulundu.

Ardından festival kapsamındaki gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak da katıldı.