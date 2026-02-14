Haberler

Kırklareli'nde toprak kayması nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Kırklareli'nde toprak kayması nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 1 saat içinde yeniden açıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde toprak kayması nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Yola devrilen toprak ve taş parçaları İl Özel İdaresi, Demirköy Belediyesi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekiplerince temizlendi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
