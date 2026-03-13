Haberler

Kırklareli'nde çocuklara özel tekne orucu iftarı düzenlendi

Güncelleme:
Ramazanın manevi değerlerini çocuklara tanıtmak amacıyla Kırklareli'nde ilkokul öğrencilerine yönelik 'tekne orucu' programı düzenlendi. Üniversite öğrencileri, çocuklarla birlikte geleneksel oyunlar oynayıp iftar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında yürütülen "Minik Yürekler, Büyük Değerler: Tekne Orucu" Projesi çerçevesinde Kırklareli Üniversitesi Yaşım Çocuk Kulübü gönüllüleri ile Kırklareli Gençlik Merkezi gönüllüleri, Mustafa Dalcalı İlkokulunu ziyaret etti.

Program kapsamında üniversite öğrencileri, okul bahçesinde ilkokul öğrencileriyle geleneksel çocuk oyunları oynadı.

Etkinlikte dualar okunup ilahiler söylendi. Öğrenciler, okul bahçesinde kurulan yer sofrasında tekne orucu iftarı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, AA muhabirine, ramazanın manevi atmosferini çocuklara tanıtmak ve sevdirmek amacıyla okullarda bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Projeyle çocukların yardımlaşma, paylaşma ve sabır gibi değerleri öğrenmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Babuşcu, etkinliğin kendileri için de büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Kırklareli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Eren Aydın da proje ile ramazan ayının anlam ve maneviyatını öğrencilere aktarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Geleneksel çocuk oyunlarını da öğrencilerle buluşturduklarını belirten Aydın, projeye destek veren üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Programda okul müdürü İbrahim Erginsoy da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
