Kırklareli'nde süt işletmeleri denetlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, süt ve süt ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ile fiyat etiket kontrollerini yaptı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, denetimlerin devam edeceği belirtti.

İşletme denetimlerine önem verdiklerini ifade eden Aksoy, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmaları için çalıştıklarını anlattı.

Kentin en önemli ürünlerinden birinin beyaz peynir olduğunu dile getiren Aksoy, "Bilindiği gibi yakın zamanda coğrafi işaret tescil belgesi aldık. Bu ilimiz için büyük bir kazançtır. Tabii üretimin kalitesi ve sürdürülebilirliğinin yanı sıra bu ürünlerin tarladan çatala sürdürülebilmesi oldukça önemli. Emek harcayarak üretim yapan kıymetli üreticilerimizi, merdiven altı üretim yapanlara karşı mağdur etmeyeceğiz. Saha çalışmalarımız artarak devam etmektedir." diye konuştu.

Kentin şap hastalığından ari bölge olduğunu da anımsatan Aksoy, bu statünün ihracatta önemli bir avantaj sağladığını sözlerine ekledi.