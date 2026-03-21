Kırklareli'nde bir ayda 31 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde, 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde suça karıştığı belirlenen 31 kişi tutuklandı. Toplamda 498 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15- Şubat - 15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen denetimler ile meydana gelen olaylarda 498 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Aranma kaydı bulunan 87 şüpheli yakalanırken, 10 tüfek, 14 tabanca ve 9 kesici alet ele geçirildi.
Suça karıştığı belirlenen 31 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran