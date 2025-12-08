Haberler

Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

Güncelleme:
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkların hijyen şartlarını ve boylarını kontrol ederek sürdürülebilir balıkçılık için denetim yaptı. Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin güvenli gıda sağlama amacıyla sürdüğünü belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde satışa sunulan balıkların boylarını ve hijyen şartlarını kontrol etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, sürdürülebilir balıkçılık için denetimleri önemsediklerini söyledi.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla çalıştıklarını belirten Karaca, denetimlerin her alanda sürdürüldüğünü kaydetti.

Karaca, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
