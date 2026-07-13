Kırklareli'nde vektörle mücadele çalışması

Kırklareli Belediyesi, şehir merkezindeki İnci Dere ve kent genelinde sivrisinek ile diğer zararlı vektörlere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Devlet Su İşleri (DSİ) ile yürütülen ortak çalışma sonucu ıslah edilen İnci Dere çevresinde, haşere ve zararlıların üreme alanlarına müdahale etti.

Yaz mevsimiyle birlikte artan sivrisinek, karasinek ve benzeri uçkunlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, şehir genelindeki çöp konteynerleri, mazgal ve rögarlarda da sürdürülüyor.

Ekiplerin çevre temizliği ve halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarının planlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.