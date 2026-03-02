Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık personeline yönelik 'Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitimi' düzenledi. Ayrıca, ihtiyaç sahibi çocuklar için eşofman dikip proje yürüten öğretmen ve kursiyerlere teşekkür belgeleri verildi.

Kırklareli'nde sağlık personeline "Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitimi" verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce, müdürlük toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilge Şener, aile sağlığı çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin güncellenmesi, bağışıklama hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ile koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi konularında bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, eğitime katılan sağlık personeline teşekkür etti.

Öğretmen ve kursiyerlere teşekkür belgeleri verildi

Vize'de ihtiyaç sahibi çocuklar için eşofman dikiminde bulunan öğretmen ve kursiyerlere teşekkür belgeleri verildi.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, İlçe Halk Eğitimi Merkezi giyim üretim teknolojisi kursu tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesinde yer alan öğretmen ve kursiyerleri ziyaret etti.

Ramazan ayında gerçekleştirdikleri projelerini çok değerli bulduğunu ifade eden Akdemir, manevi duyguların yoğun yaşandığı ramazan ayında ihtiyaç sahibi çocukların sevindirildiğini belirtti.

Proje ile toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğinin sergilendiğini aktaran Akdemir, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akdemir, daha sonra öğretmen ve kursiyerlere belgelerini takdim etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
