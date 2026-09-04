Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Toplantısı

Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, kamu hastaneleri başhekimleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

İl genelindeki sağlık yatırımları ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve poliklinik hizmetlerinde randevu alma süreçlerinin kolaylaştırılması gibi konular görüşüldü.

Toplantıda, vatandaşların en nitelikli sağlık hizmetine hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla alınacak tedbirler ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Kaynak: AA