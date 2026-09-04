Haberler

Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Toplantısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, kamu hastaneleri başhekimleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

İl genelindeki sağlık yatırımları ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması ve poliklinik hizmetlerinde randevu alma süreçlerinin kolaylaştırılması gibi konular görüşüldü.

Toplantıda, vatandaşların en nitelikli sağlık hizmetine hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla alınacak tedbirler ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu

Süleymancıların 5 şirketine el konuldu! Ünlü iş insanına gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tel Aviv'in uykularını kaçıran senaryo! Suriye de Mekke İttifakı'na katılabilir

Netanyahu'yu titreten senaryo: En büyük kazanan Türkiye olabilir
Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! Eşi için kamera karşısına geçti

Onu daha önce böyle görmediniz! İşte nedeni
Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı

Kadın çiftçi 300 erkeğin gözünün içine baka baka böyle haykırdı
Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası

Mersin Limanı'nda gaz sızıntısı! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
Alkolü biten şahıs kolonya içince hastanelik oldu

İçtiği şey yüzünden neredeyse canından oluyordu
Ukrayna'da telefon fiyatına satılan evler kapış kapış gitti

96 bin TL'ye satılan evler kapış kapış gitti! Köyde boş yer kalmadı
Lamine Yamal sevgilisiyle Paris'te! Daha fazla saklanmadılar

Daha fazla saklanmadılar!