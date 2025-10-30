Haberler

Kırklareli'nde Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi Düzenlendi

Kırklareli'nde Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi Düzenlendi
Güncelleme:
Kırklareli'nde gerçekleştirilen 'Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi'nde, 1854 yılından günümüze sağlık çalışanlarının kıyafetleri sergilendi. Defilede, ünlü hemşire Florence Nightingale'in kıyafeti ile birlikte çeşitli dönemlerdeki hemşire ve doktor kıyafetleri tanıtıldı.

Kırklareli'nde "Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi"nde 1854 yılından bugüne sağlık çalışanlarının kıyafetleri sergilendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Tarihi Evi'nde gerçekleştirilen defile, 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında Üsküdar Selimiye Kışlası'nda yaralı askerleri tedavi eden hemşire Florence Nightingale'in kıyafetinin sunumuyla başladı.

"Lambalı kadın" olarak anılan Nightingale'in kıyafetini sergileyen sağlık personeli, izleyicilerin önüne elinde gaz lambası ile çıktı.

Defilede 1900, 1912, 1914 ve 1960'lı yıllarda giyilen hemşire ve doktor kıyafetleri tanıtıldı.

Eski kıyafetlerin tanıtımının ardından defilede acil sağlık hizmetleri, evde sağlık hizmetleri ve UMKE personelinin kıyafetleri sergilendi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, defile sonrası AA muhabirine, sağlık çalışanlarının kıyafetlerini kronolojik olarak sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eski kıyafetleri gördüğünde duygulandığını ifade eden Cerit, defilede kıyafetlerdeki modernleşmeyi de gördüklerini söyledi.

Defile sayesinde tarihe yolculuk yaptıklarını dile getiren Cerit, "100 yıllık Cumhuriyet tarihinde geçmişte nasıl kıyafetler giyildiğini ve bugün nasıl modern bir yapıya dönüştüğümüzü gördük. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın esintilerini kıyafetlerde de görmüş olduk. Modernleşmeye, vatandaşlarımıza hizmet etmeye, sağlıklı Türkiye'yi yaşatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Defilenin ardından müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
