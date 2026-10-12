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Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, 18 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor

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Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, 18 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor
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Kırklareli'nde aniden etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, vatandaşlar kapalı mekanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Polis ve belediye ekipleri kavşaklarda önlem alırken, yağışın 18 Ekim Pazar gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte aniden etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Polis ve belediye ekipleri, kavşaklarda ve ana arterlerde önlem aldı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, yağışın 18 Ekim Pazar gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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