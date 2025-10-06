Haberler

Kırklareli'nde Sabah Namazı Etkinliği ve Meydan Düzenlemeleri

Kırklareli'nde Sabah Namazı Etkinliği ve Meydan Düzenlemeleri
Kırklareli'de 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliği Hundi Hatun Camisi'nde gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve vatandaşlara çorba ikram edildi. Ayrıca Babaeski'de Hal Dükkanları Meydanı'nda düzenleme çalışmaları başlarken, Kavaklı'da çocuk oyun parkı yapımı devam ediyor.

Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Hundi Hatun Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Pınarhisar Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

Camiye gelen vatandaşlara çorba ikram edildi.

Hal Dükkanları Meydanı düzenleniyor

Babaeski'de meydan düzenleme çalışmaları başladı.

Babaeski Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hal Dükkanları Meydanı'nda taş döşeme ve çevre düzenleme çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Fırat Yayla da çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

Yayla, yürütülen çalışmalarla meydanın daha estetik ve kullanışlı bir görünüm kazanacağını belirtti.

Çocuk oyun parkı yapılıyor

Kavaklı Belediyesince çocuk oyun parkı yapılıyor.

Belediye Başkanı Ufuk İn, Turist Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde yapımı süren çocuk oyun parkında incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan İn, çocuklar için güzel bir park kazandıracaklarını belirtti.

Boş vakitlerinde çocukların eğlenebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri alanları arttırmaya çalıştıklarını ifade eden İn, 7'den 70'e herkese hizmet götürmeye devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
