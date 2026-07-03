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Kırklareli'nde "Rumeli ve Balkan Gecesi" düzenlendi

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Kırklareli'nde düzenlenen Rumeli ve Balkan Gecesi programında, ortak kültür mirası ezgilerle buluştu. Vali Turan, eğitim ve kültürün milletleri birleştiren köprüler olduğunu vurguladı.

Kırklareli'nde "Rumeli ve Balkan Gecesi" programı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Akif Koro, Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Turan, programda yaptığı konuşmada, Rumeli'nin ortak tarihin ve gönül coğrafyasının yaşayan hafızası olduğunu belirtti.

Eğitim, kültür ve sanatın milletleri birbirine bağlayan en güçlü köprüler olduğunu ifade eden Turan, Kosova'dan kente gelen eğitimcilere ve programın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Program, Rumeli ve Balkan coğrafyasının ortak kültür mirasını yansıtan ezgilerin seslendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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