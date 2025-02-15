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Kırklareli'nde Rumeli Göç Türküleri Konseri Düzenlendi

Kırklareli'nde Rumeli Göç Türküleri Konseri Düzenlendi
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Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Kent Konseyi Berrak Türküler Çalışma Grubu tarafından türkülerin seslendirilmesi katılımcılara hüzün ve sevinç dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı Derya Bulut, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Kırklareli'nde Rumeli Göç Türküleri Konseri düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Kent Konseyi Berrak Türküler Çalışma Grubu korosu türküler seslendirdi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, konserinden ardından koro üyelerine teşekkür etti.

Çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden Bulut, türküleri dinlerken hüzün ve sevinci bir arada yaşadıklarını söyledi.

Konsere, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Bulut, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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