Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ele geçirildi

Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ele geçirildi

Güncel Haberler

Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ve Vize ilçelerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgede yaptıkları denetimde 7 şüpheliyi yakalayan ekipler, kullanılan malzemeler ile Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ile 6 taş obje ve 3 metal obje ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Vize Roma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title