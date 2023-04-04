Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ele geçirildi

Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Kırklareli'nde Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ve Vize ilçelerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgede yaptıkları denetimde 7 şüpheliyi yakalayan ekipler, kullanılan malzemeler ile Roma dönemine ait gümüş ve bronz sikke ile 6 taş obje ve 3 metal obje ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.