Kırklareli'nde polis taklidi yapan şüpheli 6 milyonluk ziynet ve nakitle tutuklandı

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Kırklareli'nde kendisini polis olarak tanıtıp, bir kişiden çok sayıda ziynet eşyası ve nakit para aldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 12 Ekim'de meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayının zanlısı tespit edildi.

Telefonda kendisini polis olarak tanıtarak mağdur vatandaştan çok sayıda ziynet eşyası ve nakit parayı teslim aldığı belirlenen S.Ç, polisin takibi sonucu Bolu'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 5 bin 500 dolar ile 80 çeyrek, 2 yarım, 4 reşat, 1 ata altın, 34 bilezik, çok sayıda kolye, zincir, bileklik, küpe ve alyans ele geçirildi.

Ele geçirilen ziynet eşyası ve nakit paranın piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA