Kırklareli'nde zimmet soruşturmasında belediye personeli 2 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde otogar giriş-çıkış ücretlerini zimmetlerine geçirmekle suçlanan belediye personelinden 2'si tutuklandı. Şüpheliler hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının ardından gerçekleştirilen gözaltı işlemleri sonucunda adliyeye sevk edilerek tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.

Kırklareli'nde otogar giriş-çıkış ücretlerini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan belediye personeli 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan veri hazırlama ve kontrol işletmeni Ç.T. ve E.Y. ile memur E.A. adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden Ç.T. ile E.A. tutuklandı, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kırklareli Belediyesi, yürüttüğü disiplin soruşturmasında hazırladığı rapor doğrultusunda 3 personel hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda, 2 Mayıs 2025'te görevlerinden uzaklaştırılan veri hazırlama ve kontrol işletmeni Ç.T. ve E.Y. ile memur E.A'nın, mevzuat gereği tahsil etmek, korumak ve gözetmekle yükümlü oldukları otogar giriş-çıkış ücretlerini görev yaptıkları süre boyunca zimmetlerine geçirdikleri öne sürülmüş, zanlılar 24 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
