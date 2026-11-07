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Kırklareli'nde organ bağışı standına protokol ziyareti yapıldı

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Kırklareli'nde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü salonunda bilgilendirme standı kuruldu. Standı Vali Uğur Turan ve protokol üyeleri ziyaret etti; İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit organ bağışının birden fazla hastaya umut olduğunu anlattı.

Kırklareli'nde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Jandarma Komutanı Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda kurulan standı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, programda, organ bağışının önemini, bağış sürecini ve hayat kurtarmadaki rolünü anlattı.

Organ bağışının hayat kurtardığını ifade eden Cerit, birden fazla hastaya umut olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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