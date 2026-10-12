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Kırklareli'nde okul ziyareti, kurum görüşmesi ve organ bağışı semineri gerçekleştirildi

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Kırklareli'nde okul ziyareti, kurum görüşmesi ve organ bağışı semineri gerçekleştirildi
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Kırklareli'nde Milli Eğitim Müdürü Altınöz, Pınarhisar'daki Cevizköy Ortaokulunu ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kumaş DSİ şube müdürünü ziyaret etti, İl Sağlık Müdürlüğü ise sağlık personeline organ bağışı semineri düzenledi.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Pınarhisar ilçesindeki Cevizköy Ortaokulunu ziyaret etti.

Altınöz, okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile projeler hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Derslikleri de gezen Altınöz, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek talepleri dinledi.

Eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine değinen Altınöz, gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı??????? okul yöneticileri ile öğretmenlere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kumaş'tan ziyaret

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve kentte yürütülen mevcut çalışmalar görüşüldü.

Görüşmede, kurumların ortak faaliyet alanları ve sürdürülen projeler değerlendirildi.

İl Müdürü Kumaş ve Şube Müdürü Sarı, kurumlar arası koordinasyon ve diyaloğun önemine vurgu yaparak, iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Organ bağışı semineri düzenlendi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personeline yönelik organ bağışı semineri gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen programda, eğitmenler tarafından sağlık çalışanlarına organ bağışı mevzuatı, donör tespit süreçleri ve hasta yakınları ile iletişim konularında bilgi verildi.

Programda ayrıca kent genelindeki organ bağışı oranları ve yürütülen farkındalık faaliyetleri değerlendirilerek, geleceğe yönelik planlamalar üzerinde duruldu.

Kaynak: AA
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