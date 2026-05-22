Haberler

Kırklareli'nde Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıda, okul ve çevresinde güvenlik tedbirleri, denetimler, servis güvenliği ve bağımlılıkla mücadele konuları ele alındı.

Kırklareli'nde Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, okul çevrelerinde alınan mevcut güvenlik tedbirleri, denetim faaliyetleri, servis güvenliği, okul giriş, çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, trafik düzenlemeleri ve risk oluşturan unsurlar ele alınarak kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Turan, çocukların ve gençlerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunmasının devletin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Eğitim ortamlarının güvenliğinin sadece okul sınırlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Eğitim güvenliğini okul çevresi, ulaşım güzergahları ve sosyal alanlarla birlikte bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. Öğrencilerimizin her türlü risk unsurundan korunması, suç ve bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaların etkin şekilde sürdürülmesi, okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması ve ilgili kurumlarımızın tam koordinasyon içerisinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'ndan isteği Özel'i dahi şaşırtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor

Rekor kaybın ardından, kurmaylarıyla bir araya geliyor
Hakkari'de 6 bina tahliye edildi

Hakkari'de zemin kayması nedeniyle 6 bina tahliye edildi
18 yaşındaki öğretmen, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

"Sana bir sır vereceğim" deyip 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri

Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı