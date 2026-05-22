Kırklareli'nde Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, okul çevrelerinde alınan mevcut güvenlik tedbirleri, denetim faaliyetleri, servis güvenliği, okul giriş, çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, trafik düzenlemeleri ve risk oluşturan unsurlar ele alınarak kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Turan, çocukların ve gençlerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunmasının devletin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Eğitim ortamlarının güvenliğinin sadece okul sınırlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Eğitim güvenliğini okul çevresi, ulaşım güzergahları ve sosyal alanlarla birlikte bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. Öğrencilerimizin her türlü risk unsurundan korunması, suç ve bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaların etkin şekilde sürdürülmesi, okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması ve ilgili kurumlarımızın tam koordinasyon içerisinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."