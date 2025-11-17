Kırklareli'nde Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
Kırklareli'nde 'Trafik Dedektifleri' Projesi çerçevesinde öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verildi ve katılımcılara boyama kitabı ile 'Trafik Dedektifi Kimlik Kartı' dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Vize Arife Bekir Uğurlu İlkokulunu ziyaret etti.
Ekipler öğrencilere "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla trafik kuralları konusunda bilgi verdi.
Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ile "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıtıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel