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Kırklareli'nde öğrencilere güvenli internet eğitimi verildi

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Babaeski'de öğrencilere yönelik güvenli internet eğitimi verildi.

Babaeski'de öğrencilere yönelik güvenli internet eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığının "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında, Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.

Program kapsamında Şehit Turgay Süzgen Anadolu Lisesi'nde 102, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 55 ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde 52 olmak üzere 209 öğrenciye "Siber Zorbalık, Güvenli İnternet, Aile ve İnternet" konularında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların dijital dünyada daha güvenli adımlar atması ve her türlü riskten korunması amacıyla bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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