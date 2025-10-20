Haberler

Kırklareli'nde Mühendislik ve Mimarlık Haftası Töreni

Kırklareli'nde Mühendislik ve Mimarlık Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, TMMOB üyeleri anıta çelenk sundu. İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Gökhan Arınan, Türkiye'nin mühendislik gücünün arttığını belirtti.

Kırklareli'nde Mühendislik ve Mimarlık Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu üyeleri anıta çelenk sundu.

İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Gökhan Arınan, burada yaptığı konuşmada, Mühendislik ve Mimarlık Haftası'nın kutlu olmasını diledi.

TMMOB'nin kuruluşunun 71. yılına ulaştığını ifade eden Arınan, Türkiye'nin teknik gücünü oluşturan mimar, mühendis ve şehir plancılarının da arttığını belirtti.

Birliğin 100'den fazla disiplin kolunda 700 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük meslek örgütlerinden biri olduğunu dile getiren Arınan, her geçen gün daha da büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
