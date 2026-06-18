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Leylekler hasat mesaisinde biçerdöverlerin peşine düştü

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Kırklareli'nde leylekler, arpa hasadı sırasında biçerdöverlerin ardından giderek ortaya çıkan çekirge ve böceklerle besleniyor. Çiftçiler bu doğal manzaradan mutluluk duyuyor.

Kırklareli'nde leylekler, arpa hasadının sürdüğü tarlalarda biçerdöverlerin peşinden giderek hasat sırasında ortaya çıkan çekirge ve böceklerle besleniyor.

Mart ayında bölgeye gelen leylekler, kuluçka döneminin ardından dünyaya gelen yavrularını besleyebilmek için tarlalarda avlanıyor.

Büyük uğraşlarla yavrularını büyüten leylekler, arpa ve buğday tarlalarında hasat döneminde sıkça görülüyor.

Biçerdöverlerin peşinden ilerleyen leylekler, ortaya çıkan çekirge ve böcekleri avlayarak besleniyor.

Asilbeyli köyünde tarlasını hasat ettiren çiftçi Ender Günay, AA muhabirine, leyleklerin hasatla birlikte tarlalarda avlandıklarını söyledi.

Leyleklerin kendilerine eşlik ettiğini ifade eden Günay, "Biçerdöver arpayı biçmeye başladığında tarladaki böcekler ve çekirgeler gün yüzüne çıkıyor. Leylekler de bunu fırsat bilip hemen geliyorlar. Onlar doğal yoldan beslenip nasiplerini arıyor. Hasat boyunca bu güzel manzarayı izlemek bizi de mutlu ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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