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Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli'nde Karahıdır Kiraz Şenliği düzenlendi, Vize'de ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı, Pınarhisar'da yarı olimpik yüzme havuzu inşaatının yüzde 35'i tamamlandı.

Kırklareli'nde Karahıdır Kiraz Şenliği düzenlendi.

Karahıdır Muhtarlığınca Dörtbacak Anıtı mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile vatandaşlar katıldı.

Turan ve beraberindekiler şenlik alanındaki stantları gezerek üreticilerle görüştü.

Vatandaşlarla bir araya gelen Turan ve Bulut, Karahıdır kirazının tadına baktı.

İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

Vize'de İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında, Vize Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, hizmetlerin etkinliği, hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ve verimli şekilde ulaştırılması ve uygulamada karşılaşılan hususlar görüşüldü.

Havuz inşaatı devam ediyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede yapımı süren yarı olimpik yüzme havuzunda incelemede bulundu.

Talay, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Gençlerin, çocukların ve tüm vatandaşların faydalanabileceği havuzu Pınarhisar'a kazandıracaklarını ifade eden Talay, havuz inşaatının yüzde 35'inin tamamlandığını belirtti.

Yarı olimpik havuzun spor, sağlık ve sosyal yaşam alanında değer katacağını dile getiren Talay, kasım ayında vatandaşların hizmetine açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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