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Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu: 5 tutuklama

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Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haticehatun Mahallesi Şeytandere mevkisinde bulunan metruk bir bina içerisinde kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince 5 zanlı tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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