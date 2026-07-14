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15 Temmuz: Tankın Altına Yatanlar Kazandı

15 Temmuz: Tankın Altına Yatanlar Kazandı
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15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç: - "Bir insan tüm sevdiklerini geride bırakıp tankın altına neden yatar? Normalde bir insan bisikletin bile altına yatmaz. Ölüm korkusu olmasa bile 'Üzerim kirlenir' diye yatmaz. Tankın altına niye yatarsınız? Ancak ölümü öldürmüş bir anlayışla o tankın altına yatarsanız kazanırsınız"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bir insan tüm sevdiklerini geride bırakıp tankın altına neden yatar? Normalde bir insan bisikletin bile altına yatmaz. Ölüm korkusu olmasa bile 'Üzerim kirlenir.' diye yatmaz. Tankın altına niye yatarsınız? Ancak ölümü öldürmüş bir anlayışla o tankın altına yatarsanız kazanırsınız." dedi.

Kırklareli Valiliğince İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" konferansında konuşan Turunç, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin gösterdiği cesaret ve vatan sevgisine işaret etti.

Turunç, 15 Temmuz'da 40 yıllık hazırlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve milletin cesaretiyle bertaraf edildiğini söyledi.

Bir insanın duruşunun çok önemli olduğunu belirten Turunç, şunları kaydetti:

"Bir insan tüm sevdiklerini geride bırakıp tankın altına neden yatar? Normalde bir insan bisikletin bile altına yatmaz. Ölüm korkusu olmasa bile 'Üzerim kirlenir.' diye yatmaz. Tankın altına niye yatarsınız? Ancak ölümü öldürmüş bir anlayışla o tankın altına yatarsanız kazanırsınız. O ölen kardeşlerimiz de ölmediler, bizim kültürümüze ve inancımıza göre onlar kazanarak gittiler. Bankamatiklere koşanlar veya kendini güvenli bir yere gizlediğini zanneden insanlar, devletin ve ülkenin geleceğine dair hayalleri olmayanlar o gün kaybetti. Tankın altına yatanlar kazandı, gazi olanlar kazandı."

Kırklareli Valisi Uğur Turan da 15 Temmuz'un, milletin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Programda, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Kırklareli Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Neriman Hocaoğlu ve Doç. Dr. Nergiz Aydoğdu da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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