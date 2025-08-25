Kırklareli'nde İlçe Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Kofçaz Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerde tamamlanan ve devam eden projeler değerlendirildi.

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız'dan bilgi alan Vali Turan, Kırklareli'nin huzuru, refahı ve aydınlık yarınları için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Atılan her adımın vatandaşların güvenliği, esenliği ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla atıldığını ifade eden Turan, turizmden sağlığa, güvenlikten tarımsal üretime, altyapıdan sosyal hizmetlere, eğitimden sosyal konut projelerine kadar birçok alanda hizmet ürettiklerini belirtti.

Kırklareli'nin her alanda gelişmesi için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Turan, "Kırklareli'nin her köşesinde vatandaşlarımızın huzuru için azimle çalışmaya, birlik ve beraberlik içinde daha güvenli ve daha güçlü yarınlar inşa etmeye devam edeceğiz. Sağlıkta güçlü, turizmde canlı, üretimde bereketli, eğitimde aydınlık, doğada yeşil ve konutta güvenli bir Kırklareli için birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.