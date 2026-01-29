Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, İŞKUR Müdürü Aytaç Babalıoğullu sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Yardımcısı Faruk Ekiz başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri görüşüldü ve üyelerin önerileri alındı.
Kurul, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Aytaç Babalıoğullu, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel