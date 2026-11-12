Kırklareli'nde huzurevinde tanışan çift nişanlandı

Kırklareli'nde huzurevinde tanışan 76 yaşındaki Şaziye Çelik ile 71 yaşındaki Ahmet Necati Yalım, düzenlenen törenle nişanlandı.

Huzurevine 6 ay önce yerleşen Çelik ile 8 yıldır kurumda kalan Yalım'ın arkadaşlığı evlilik kararına dönüştü.

Çift, evlenmeden önce nişan töreni düzenlemeye karar verdi.

Nişan törenine Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Eda Kumaş, huzurevi sakinleri ve davetliler katıldı.

Nişan merasiminde Çelik ve Yalım çiftinin yüzüklerini Vali Turan ile eşi Nihal Turan taktı.

Yüzüklerin takılmasının ardından çift, nişan pastasını keserek "İkinci Bahar" şarkısı eşliğinde dans etti.

Vali Turan, konuşmasında, sevginin yaşı ve mutluluğun zamanı olmadığını söyledi.

Önemli bir güne şahitlik ettiklerini ifade eden Turan, huzurevinde kalan çiftin özel gününde yanlarında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Hayatın her döneminin ayrı bir güzelliği olduğunu dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Her yaşın yeni bir umudu vardır. Şaziye Hanım ile Ahmet Bey'in huzurevimizde başlayan gönül dostluklarını bugün böylesine güzel bir birlikteliğe dönüştürmeleri hepimizin yüreğini ısıtmıştır. Bizim medeniyetimizde aile sevginin, saygının, merhametin, sadakatin ve dayanışmanın en kıymetli yuvasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen Aile ve Nüfus On Yılı'nda, böylesine anlamlı bir aile birlikteliğinin ilk adımına şahitlik etmek bizler için ayrıca kıymetlidir. Rabbim attığınız bu güzel adımı hayırlı ve mübarek eylesin. İkinci baharınız kutlu, sevginiz daim, mutluluğunuz bir ömür olsun." diye konuştu.

"İkinci baharımızı yaşıyoruz, mutluyuz"

Şaziye Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzurevine ilk geldiği gün Ahmet Necati Yalım'ı gördüğünü ve çok beğendiğini söyledi.

Kendisine arkadaşlık teklif ettiğini ve olumlu yanıt aldığını anlatan Çelik, "O benim için çok değerli bir arkadaş, çok seviyorum. Beraber vakit geçiriyoruz. İkinci baharımızı yaşıyoruz, mutluyuz, evlenmeye karar verdik. Yanımda, elimi tutuyor, kahvemizi çayımızı içerken sohbet ediyoruz. Allah kimseyi yalnız bırakmasın." ifadelerini kullandı.

Yalım da huzurevinde tanıştıklarını ve ilk teklifin Çelik'ten geldiğini belirterek, "Ben de kabul ettim. Evlenmeye karar verdik. İkinci baharımızı yaşıyoruz, çok şükür mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA