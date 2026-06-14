Haberler

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı, 27 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, Çukurpınar köyü istikametinde giden 2 otomobili şüphe üzerine takibe aldı.

Ekipler, öncülük yaptığı belirlenen S.K. yönetimindeki 34 HFN 130 plakalı otomobil ile düzensiz göçmenlerin bulunduğu M.M.S. idaresindeki 01 AGU 397 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde 15 düzensiz göçmen yakalandı. Şüpheli S.K, M.M.S. ve K.Y.Y. gözaltına alındı.

Polis ekipleri de kent merkezinde yaptıkları denetimlerde, 2 otomobildeki 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4 otomobile ise el konuldu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En güvendiğimiz yerden kırıldık! A Milli Takım'ın savunmasında kırmızı alarm

Kırmızı alarm! Başımız gelecek maçta da epey ağrıyabilir
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca 'Çalsaydınız açardım' dedi

Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca verdiği tepki olay oldu
Saatlerdir aranıyordu! 14 yaşındaki Şerife'den sevindiren haber

Saatlerdir aranıyordu! 14 yaşındaki Şerife'den haber var
Yere sermeye kıyamıyorlar! Servet değerindeki halıları kasada saklıyorlar

Yere bile sermiyorlar! Servet değerindeki halılar kasada saklanıyor
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Kerem Aktürkoğlu mağlubiyetin nedenini açıkladı

Mağlubiyetin nedenini açıklayıp ülkeye de mesaj yolladı
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona