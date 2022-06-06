Kırklareli'nde fabrika işçilerini taşıyan otobüste çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde fabrika işçilerini taşıyan otobüste çıkan yangın söndürüldü

AA - Çınar Türkmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde fabrika işçilerini taşıyan otobüste çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesi mevkisinde, fabrika işçilerini taşıyan Nedim Göç idaresindeki 39 AAS 668 plakalı otobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden Göç'ün aracı yol kenarına park etmesinin ardından işçiler otobüsten indi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın otobüste hasara yol açtı.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Kırklareli İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title