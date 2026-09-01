Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, takibe aldıkları şüpheliler F.T. ve K.Y'nin Lüleburgaz ilçesindeki adreslerine operasyon düzenledi.
Aramalarda, 335 uyuşturucu hap, 44 gram skunk, 3 gram kokain, hassas terazi, kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ile 630 avro ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.