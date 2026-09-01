Haberler

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheliler F.T. ve K.Y'nin Lüleburgaz ilçesindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 335 uyuşturucu hap, 44 gram skunk, 3 gram kokain, hassas terazi, kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ile 630 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi

CHP'li belediyeye "hayalet araç" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor

Avrupa ülkesi açığı kapatacak eleman arıyor: Maaş tam bir servet

Altın takmasını beklediler! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı

Altın takmadı! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı
Polise bıçak çeken saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Polise bıçak çekmeni bedelini vurularak ödedi! İşte o anlar
Tatil cennetinde skandal! Görüntüyü izleyen polis peşlerine düştü

Tatil cennetinde skandal! Görüntüyü izleyen polis peşlerine düştü
Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli 16 yaşında çıktı

İnfial yaratan video! Görüntüleri izleyen polis hemen düğmeye bastı
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
Trabzonlu iş insanı Amed formasıyla Diyarbakır sokaklarında

Görüntüdeki isim Trabzonlu iş insanı