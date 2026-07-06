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Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
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Kırklareli Belediye Meclisi, Engelli ve Yaşlı Aktif Yaşam Merkezleri'nin yapım ve işletmesinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 25 yıllığına tahsis edilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Kırklareli Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye binasında yapılan toplantıda, "Engelli Aktif Yaşam Merkezi ve Nefes Merkezi" ile "Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi" yapılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Merkezlerin yapımı, tefrişi, bakım ve onarım ile işletmesinin Aile Sosyal ve Hizmetler Bakanlığına ait olmak üzere 25 yıllığına tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Görüşmelerin ardından yer tahsisleri yapılmasına ilişkin Başkan Bulut'a yetki verildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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