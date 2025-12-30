Haberler

KTSO'da emlak danışmanlığı sınavı yapıldı

Güncelleme:
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM işbirliğinde düzenlenen emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavına 4 kursiyer katıldı. KTSO Başkanı Soner Ilık, kursiyerlere başarılar diledi ve emlak sektöründe yetki belgesi almanın önemini vurguladı.

Kırklareli'nde Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 4 kursiyer katıldı.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, sınava giren kursiyerlere başarılar diledi.

Sınavın 23'sünün düzenlendiğini belirten Ilık, vatandaşların emlak sektöründe faaliyet gösterilebilmesi için yetki belgesi alması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
